Тимошенко заявила, что готова вести переговоры с Москвой по Донбассу

По её мнению, в этих переговорах должны принять участие стороны, подписавшие Будапештский меморандум в 1994 году.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она готова вести переговоры с Москвой по урегулированию ситуации в Донбассе.

В эфире телеканала "1+1" Тимошенко заявила, что переговоры по Донбассу необходимо вести в формате "Будапешт плюс", который подразумевает участие в них стран, подписавших в 1994 году Будапештский меморандум (Украина, Россия, Великобритания и США. — Прим. Лайфа), а также Германии и Евросоюза.

При этом она подчеркнула, что не надо отказываться от существующих "нормандского" и "минского" форматов.

Как писал ранее Лайф, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг на Украине. Действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает третью строчку.