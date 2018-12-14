Тимошенко заявила, что готова вести переговоры с Москвой по Донбассу

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она готова вести переговоры с Москвой по урегулированию ситуации в Донбассе.
В эфире телеканала "1+1" Тимошенко заявила, что переговоры по Донбассу необходимо вести в формате "Будапешт плюс", который подразумевает участие в них стран, подписавших в 1994 году Будапештский меморандум (Украина, Россия, Великобритания и США. — Прим. Лайфа), а также Германии и Евросоюза.
При этом она подчеркнула, что не надо отказываться от существующих "нормандского" и "минского" форматов.
Как писал ранее Лайф, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг на Украине. Действующий президент Украины Пётр Порошенко занимает третью строчку.
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