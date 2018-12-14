"Немного стеснительный". Адвокат рассказал о стрелке из Страсбурга

Адвокат Томас Рёдер, отвечавший за защиту страсбургского стрелка Шерифа Шекатта во время судебного разбирательства в Германии в 2016 году, заявил, что не почувствовал тогда в молодом человеке признаков экстремизма и опасных радикальных настроений. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По словам Рёдера, его клиент был "немного стеснительным" молодым человеком, который не походил на религиозного фанатика. Шекатт рассказывал юристу, что не пьёт алкоголь, не употребляет наркотики, а в тюрьме просит еду без свинины.

Единственная странная деталь, которую отметил правозащитник в работе с Шекаттом, — высказывание последнего о том, что ему очень важна семья. Однако когда тюремное управление направило его родственникам письмо, чтобы сообщить о местоположении молодого человека, оно так и осталось без ответа.

Ранее Лайф сообщал, что французская полиция ликвидировала в Страсбурге Шерифа Шекатта, устроившего 11 декабря стрельбу на рождественской ярмарке. Мужчина прятался на одном из складов города.