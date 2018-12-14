В ростовском суде мужчина напал с ножом на пристава и полицейского

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он состоит на учёте у врача-психиатра.

Мужчина напал с ножом на пристава в здании суда в Ростовской области. Позже, при задержании, он также ранил полицейского. Возбуждено уголовное дело.

— 13 декабря подозреваемый зашёл в здание Батайского городского суда Ростовской области, где нанёс удар ножом в область груди судебному приставу, находящемуся при исполнении должностных обязанностей, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Мужчина попытался скрыться, при задержании он успел также ранить в плечо полицейского.