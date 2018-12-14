В Канаде метрополитен и аэропорт получили сообщения с угрозами взрыва

За последние сутки аналогичные сообщения получили различные организации по всей Северной Америке.

В канадском городе Торонто эвакуировали пассажиров станции метро из-за сообщения с угрозой взрыва. По аналогичной причине усилены меры безопасности в аэропорту города Калгари.

В Торонто эвакуированы все пассажиры со станции "Кинг" в центре города. Как сообщает CP24, в результате инцидента была приостановлена работа первой линии городской подземки.

По данным телеканала Global News, в аэропорту Калгари, куда также пришло письмо с угрозами, эвакуацию проводить не стали, однако полиция усилила меры безопасности на транспортном узле. Кроме того, аналогичные письма получили некоторые коммерческие организации по всей Канаде.

Напомним, в четверг, 13 декабря, многие организации по всей территории США получили письма на электронную почту с различными угрозами. Как сообщили в ФБР, значительная часть из них была адресована тем или иным объектам, находящимся в Нью-Йорке.