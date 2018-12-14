На российских дорогах официально появились велосипедные зоны

Отныне двухколёсный транспорт имеет некоторые преимущества перед механическими транспортными средствами.

Сегодня, 14 декабря, в России официально появился термин "велосипедная зона", обозначающий участки улиц, на которых велосипеды имеют преимущество перед машинами.

Максимальная скорость движения в велосипедной зоне не будет превышать 20 километров в час. Велосипеды получат право двигаться по всей ширине проезжей части, а пешеходы смогут переходить дорогу в любом не запрещённом для этого месте. Для обозначения таких зон вводятся новые знаки и дорожная разметка.

Отныне велосипедисты имеют возможность сквозного движения в жилых зонах, в которых оно запрещено для механического транспорта. Кроме того на Т-образных перекрёстках, где разрешено движение только налево и имеется более двух полос движения, велосипедисты получили возможность двигаться в одном из направлений, если из правого ряда разрешён поворот налево.

Также теперь будут разделяться места для парковки автомобилей и велосипедные полосы, а представители таможенных служб отныне могут досматривать велосипеды на пунктах таможенного контроля.

Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 5 декабря.