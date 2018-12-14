Серия ДТП произошла на одной из трасс в Штате Нью-Джерси в США из-за рассыпанных по асфальту денежных купюр, которые выпали из инкассаторской машины. Об этом сообщает ABC News‏.

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/VZCSS6XZJt pic.twitter.com/K57uvWXzG3 — ABC News (@ABC) December 13, 2018

Отмечается, что сначала незадачливые инкассаторы пытались сами быстро собрать деньги, однако проезжающие мимо водители заметили, что по всей ширине проезжей части разбросаны купюры, и начали останавливаться, чтобы собрать и себе немного денег.

Из-за этого на трассе произошло множество мелких ДТП, которые на какое-то время почти парализовали движение на участке. Сейчас полиция собирается выяснить, каким образом деньги оказались на шоссе.