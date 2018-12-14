Инкассаторская машина рассыпала деньги, и движение на шоссе остановилось — видео

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Инкассаторская машина рассыпала деньги, и движение на шоссе остановилось — видео

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Фото © Twitter/ABC News

Серия ДТП произошла на одной из трасс в Штате Нью-Джерси в США из-за рассыпанных по асфальту денежных купюр, которые выпали из инкассаторской машины. Об этом сообщает ABC News‏.

Отмечается, что сначала незадачливые инкассаторы пытались сами быстро собрать деньги, однако проезжающие мимо водители заметили, что по всей ширине проезжей части разбросаны купюры, и начали останавливаться, чтобы собрать и себе немного денег.

Из-за этого на трассе произошло множество мелких ДТП, которые на какое-то время почти парализовали движение на участке. Сейчас полиция собирается выяснить, каким образом деньги оказались на шоссе.

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