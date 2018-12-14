Депутат Рады рассказал, как Европа "надурила" Украину

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь считает, что Евросоюз при заключении торговых договоров обманул Киев, не позволив Украине создать конкурентоспособную промышленность и ограничив экспорт.

— Мы должны думать о себе, о своей экономике, о том, что никто не будет создавать тут промышленность, которая станет главным конкурентом в Европе. О том, что Европа нас надурила по экономическим соглашениям, — заявил нардеп в эфире телеканала Newsone.

Он добавил, что ЕС не даёт возможности создавать на Украине высокотехнологичные отрасли и вынуждает страну закупать свои высокотехнологичные товары.