Трое раненных при стрельбе в Страсбурге выписаны из больницы

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что трое пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге были выписаны из больницы.

Он также добавил, что ещё трое человек по-прежнему находятся "между жизнью и смертью".

Глава французской полиции заявил, что рождественский базар, который был закрыт с самого дня нападения 11 декабря, откроется для посетителей уже в пятницу, 14 декабря. Он отметил, что не хочет "поддаваться страху и мракобесию" по поводу случившегося, но добавил, что количество входов на ярмарку будет уменьшено.

Ранее Лайф сообщал, что жители Страсбурга встретили овацией полицейских, которые ликвидировали стрелка, устроившего бойню в центре города.