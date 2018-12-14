Пять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в Бразилии

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Пять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в Бразилии

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Сеара в Бразилии, сообщает Excelsior. При этом по меньшей мере пять человек погибли, в том числе водитель автобуса, и 25 пострадали.

По данным полиции, после ДТП многие пассажиры автобуса оказались зажаты в салоне.

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