Пять человек погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в Бразилии

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в штате Сеара в Бразилии, сообщает Excelsior. При этом по меньшей мере пять человек погибли, в том числе водитель автобуса, и 25 пострадали.

Colisão entre ônibus com romeiros e caminhão deixa mortos e feridos em Campos Sales (Vídeo: Divulgação) https://t.co/0tjOI0Oc6I pic.twitter.com/fySASElD74 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 декабря 2018 г.

По данным полиции, после ДТП многие пассажиры автобуса оказались зажаты в салоне.