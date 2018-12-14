Группа самолётов ВКС России готовится к возвращению из Венесуэлы

Лётчики Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), которые в настоящий момент находятся в Венесуэле, начали подготовку к возвращению на аэродромы базирования в России.

— Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил задачу — организовать подготовку к перелёту к местам постоянного базирования и выполнить его в соответствии с утверждённым решением, — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме того, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш доложил Суровикину о полётах ракетоносцев над Атлантическим океаном, Норвежским и Карибским морями. По словам Кобылаша, во время полёта над Норвежским морем российские экипажи обнаружили, что их сопровождают истребители ВВС Норвегии, несмотря на то, что со стороны лётчиков не было нарушений режима полёта.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря. На торжественной церемонии в аэропорту Майкетии их встретил министр обороны Венесуэлы.