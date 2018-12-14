"Язык понимает". В Японии рассказали о сибирском коте, которого подарил Путин

Сибирский кот, которого несколько лет назад президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, вырос и научился понимать по-японски. Об этом РИА "Новости" рассказал хозяин питомца, Норихиса Сатакэ.

— Кот здоров, стал огромный, уже восемь килограммов. Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает, — сказал губернатор.

Кота назвали Мир, но дети Сатакэ зовут питомца Миру-бо, добавляя уменьшительно-ласкательный суффикс.

Напомним, в 2012 году в знак благодарности российскому народу за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами в Фукусиме губернатор Норихиса Сатакэ подарил Путину собаку породы акита-ину. В ответ от президента РФ он получил кота сибирской породы.