В Челябинске омбудсмен проверит семью 15-летней девушки, сбившей инспектора ДПС

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Ирина Буторина намерена проверить семью 15-летней девочки, которая сбила полицейского. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Лайф со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области сообщал, что в Челябинске 15-летняя дочь местного бизнесмена на Mercedes-Benz врезалась в припаркованный автомобиль, после чего сбила инспектора ДПС и пыталась скрыться.

Однако вскоре девушка не справилась с управлением, наехала на дорожный знак, бросила машину и пыталась убежать. По словам очевидцев, водитель вела себя на дороге крайне неадекватно. По некоторой информации, в этот момент она была пьяна.

Авария случилась ещё 17 ноября, однако несколько недель покровители из числа руководства полка ДПС пытались скрыть произошедшее. На время служебной проверки они временно отстранены от работы.