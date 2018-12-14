Кожемяко рассказал, что получит Владивосток от переноса столицы ДФО

По мнению полпреда Юрия Трутнева, на все процедуры по переносу столицы из Хабаровска во Владивосток может уйти около года.

Перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток важен в первую очередь для молодёжи, считает врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По его словам, это также даст толчок развитию города, так как новая столица ДФО может претендовать на федеральные средства для благоустройства, а также новые рабочие места.

— Столичная функция прежде всего важна для молодого поколения, где они могут видеть перспективу работы учреждений межрегионального уровня не только на краевой площадке... Это социальный и карьерный лифт, — цитирует Кожемяко РИА "Новости".

По его словам, новый статус обязывает к тому, чтобы город приходил в соответствие со столичными функциями. Поэтому Владивосток может претендовать на федеральные средства для благоустройства — городу уже увеличивают финансирование.

Кроме того, Кожемяко заявил, что в новую столицу ДФО переедут федеральные и территориальные органы, суды, энергокомпании и другие крупные структуры. Владивосток для них, считает врио губернатора, более удобен. Здания для учреждений распределит созданная рабочая группа.

— Это новые рабочие места, в большей степени это будут приморцы. Это ремонт зданий, это новый шаг в развитии города, — отметил он.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому столица Дальневосточного федерального округа переносится из Хабаровска во Владивосток.