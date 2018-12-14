В Алжире арестован старший брат стрелка из Страсбурга

Полиция Алжира арестовала 34-летнего Сами Шекатта — старшего брата стрелка, открывшего огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает газета "Паризьен".

Отмечается, что мужчина покинул Францию задолго до 11 декабря. При этом его имя, как и имя его брата, тоже фигурирует в списке подозреваемых в терроризме у французской полиции.

Следователи намерены выяснить, знал ли Шекатт о планах своего родственника и мог ли быть соучастником, оказывая какую-либо материально-техническую поддержку.

Ранее Лайф сообщал, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге Шериф Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации.