Обезвоживание, истощение, шок. В США на границе умерла девочка из Гватемалы

После нескольких дней без еды и воды она была доставлена в больницу техасского Эль-Пасо с температурой 40,9°С.

Семилетняя девочка из Гватемалы скончалась от обезвоживания, истощения и шока на территории Соединённых Штатов после задержания пограничной службой. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на Службу таможенного и пограничного контроля США.

Сообщается, что ребёнок был задержан в начале декабря 2018 года после нелегального перехода границы США вместе с отцом и большой группой мигрантов. Как уточняется, все 163 человека сами сдались властям. Спустя более чем восемь часов после задержания у девочки начались приступы.

Прибывшие врачи зафиксировали у неё температуру 40,9°С. Ребёнок, как сообщалось, не ел и не пил в течение нескольких дней. Девочку на вертолёте доставили в госпиталь в техасском Эль-Пасо, где она скончалась.

Отец девочки сейчас находится в Эль-Пасо и ожидает встречи с работниками консульства Гватемалы. По факту произошедшего проводится проверка, чтобы убедиться, что все соответствующие правила были соблюдены. Пресс-секретарь Службы таможенного и пограничного контроля США Эндрю Михан выразил соболезнования семье ребёнка от лица ведомства.

Смерть девочки может усилить контроль условий содержания мигрантов на пограничных пунктах и в центрах заключения, отмечает издание. Подобные центры становятся всё больше переполнены семьями с детьми, ищущими убежище в США.