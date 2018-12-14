Советник Рейгана и Никсона заявил, что Россия "восстала из пепла"

По его мнению, демократия потеряла монополию на процветание, а США напоминают Францию перед Второй мировой войной.

Экс-советник трёх американских президентов Патрик Бьюкенен раскритиковал внутриполитическую ситуацию в США и заявил, что Китай и "восставшая из пепла" Россия набирают силу.

По его мнению, демократия потеряла монополию на процветание. При этом каждый день обсуждается возможность смещения с должности президента, который не нравится элитам, что делает "эталон и ведущий образчик" демократии в лице США похожим на Францию перед Второй мировой войной.

При этом современный Китай с однопартийным режимом и Россия, по мнению Бьюкенена, наглядно демонстрируют, что демократический строй не является обязательным условием экономического развития. Кроме того, мир от транснационализма движется к "племенизму", от разнообразия — к этнонационализму, а в качестве примера Бьюкенен приводит Европу, которая от всего этого "бежит сломя голову".

— Россия показала, что разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения без демократии, — пишет Бьюкенен в журнале The American Conservative.

— В этом дьявольски серьёзном мире мы (США. — Прим. Лайфа) превратились в несерьёзную страну, разменивающуюся на мелочи, — добавляет он.

Патрик Бьюкенен ранее занимал посты советника и спичрайтера трёх президентов США: Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. В настоящий момент он является идеологом крайне правой фракции Республиканской партии.