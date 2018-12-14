Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году

Эксперты считают, что даже за небольшую сумму в российских магазинах можно найти не самый плохой напиток.

Эксперты "Роскачества" дали рекомендации по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.

В последние годы на российском рынке выросла доля так называемых "игристых винных напитков". Эксперты призывают не путать их с вином и внимательно смотреть на этикетку. Если обозначения "игристое вино" или "российское шампанское" нет, то это, скорее всего, тот самый винный напиток.

— Они, как правило, имеют красивые "иностранные" названия, напоминающие итальянские винные бренды. Такая же форма бутылки, красивая разноцветная фольга и пробка с проволочкой-мюзле. Пахнуть могут чем угодно — от персика до клубники. Только к классическому игристому вину они имеют очень отдалённое отношение, — говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя "Роскачества".

В такой бутылке может содержаться до 50% виноматериала, остальное — вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" — искусственная газация. Специалисты считают ценность такого напитка сомнительной даже при его невысокой стоимости (от 150 рублей).

При этом в "Роскачестве" говорят, что за небольшую цену — 200–300 рублей — в российских магазинах можно найти и не самое плохое (уже настоящее!) вино. Чтобы не ошибиться, в такое ценовой категории стоит выбирать вина из российского винограда и вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников.

Если говорить о более дорогих напитках, то на их этикетках может быть указано "коллекционное". Это значит, что они изготовлены классическим методом и выдержаны в бутылке не менее двух лет. Если вино выдерживалось не менее шести месяцев в ёмкости-акратофоре либо не менее девяти месяцев в бутылке — на его этикетке будет указано "выдержанное".

Также специалисты выяснили, что более сладкие вина не менее качественны, чем сухие, как принято думать. У российских производителей стоит обратить внимание на полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов.