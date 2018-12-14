В дом Пола Маккартни в Лондоне ворвались воры

Вечером 7 декабря неизвестные пытались проникнуть в дом британского музыканта Пола Маккартни в районе Сент-Джонс-Вуд в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

В полиции города подтвердили, что стражи порядка приезжали по вызову из-за "признаков насильственного вторжения". Соседи музыканта рассказали, что в тот вечер у его дома было четыре или пять полицейских машин с работающими мигалками.

Отмечается, что инцидент не повлиял на концертную деятельность музыканта — 12 декабря сэр Пол Маккартни выступил в Ливерпуле. Пресс-секретарь певца отказался ответить на вопрос о том, находились ли сам Маккартни и его третья супруга Нэнси Шевелл в британской столице в момент, когда в доме были неизвестные.

Местные жители говорят, что часто видят музыканта гуляющим без телохранителя, общающимся с людьми в парке. При этом дом Маккартни увешан камерами наблюдения. В полиции заявили, что арестов произведено не было, расследование продолжается.