Умерла бывшая возлюбленная Клинта Иствуда актриса Сондра Локк

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Умерла бывшая возлюбленная Клинта Иствуда актриса Сондра Локк

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Фото: © Instagram/samtaylorjohnson

Актриса и режиссёр Сондра Локк скончалась на 75-м году жизни, сообщает портал Radar Online. Локк умерла 3 ноября в своём доме в Лос-Анджелесе после тяжёлого онкологического заболевания. Её похоронили на одном из кладбищ города.

За роль в фильме "Сердце — одинокий охотник" актрису в 1968 году номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. В 1970–1980-е годы Локк состояла в романтических отношениях с Клинтом Иствудом. За это время она снялась в нескольких фильмах Иствуда, также он продюсировал съёмки двух её фильмов. В 1990 году пара со скандалом рассталась.

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