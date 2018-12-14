Умерла бывшая возлюбленная Клинта Иствуда актриса Сондра Локк

Актриса и режиссёр Сондра Локк скончалась на 75-м году жизни, сообщает портал Radar Online. Локк умерла 3 ноября в своём доме в Лос-Анджелесе после тяжёлого онкологического заболевания. Её похоронили на одном из кладбищ города.

За роль в фильме "Сердце — одинокий охотник" актрису в 1968 году номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. В 1970–1980-е годы Локк состояла в романтических отношениях с Клинтом Иствудом. За это время она снялась в нескольких фильмах Иствуда, также он продюсировал съёмки двух её фильмов. В 1990 году пара со скандалом рассталась.