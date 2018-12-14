Кабмин утвердил список аэропортов, где появятся duty free в зонах прилёта

Правительство утвердило список аэропортов, а также морских и речных портов, в которых возможно разместить магазины беспошлинной торговли (duty free) в зонах прибытия пассажиров. Постановление было опубликовано на сайте Кабмина РФ.

В настоящий момент на территории России такие магазины имеются только в зонах вылета, однако, как сказано в документе, в рамках ЕАЭС они могут быть открыты и в зонах прилёта.

— Товары, помещённые под таможенную процедуру беспошлинной торговли, могут реализовываться в том числе физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, — говорится в сообщении.

Всего в перечне 116 объектов, среди которых 79 аэропортов, 37 морских портов, а также три речных порта. В документе поясняется, что в список были включены все пункты въезда на территорию России, "имеющие пассажирскую составляющую".