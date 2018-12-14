Житель ЕАО украл у китайца кедровых шишек на 3,4 млн рублей

В Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело по факту нападения на гражданина Китая и похищения у него кедровых шишек на 3,4 миллиона рублей.

Как сообщает областная прокуратура, в ноябре нынешнего года подозреваемый с сообщниками напал на здание склада в посёлке Биракан с использованием оружия. По данным следствия, обвиняемый отобрал у гражданина Китая 100 тысяч рублей и кедровых шишек на сумму более 3,4 миллиона рублей.

— По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний житель Теплоозёрска, которому предъявлено обвинение по статье "Разбой". В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.