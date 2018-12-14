Самолёт "Уральских авиалиний" ударился хвостом о ВПП в аэропорту Уфы

Читайте также

Самолёт "Уральских авиалиний" ударился хвостом о ВПП в аэропорту Уфы

571

Фото: © Flickr/Max Benidze

Airbus A321 выполнял рейс в Нижневартовск. После взлёта командир доложил о сильном ударе хвостовой частью и потенциальном повреждении.

Пассажирский самолёт "Уральских авиалиний" ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу при взлёте в аэропорту Уфы. Об этом сообщает "Интерфакс". В результате произошедшего никто не пострадал.

— Было решено экстренно прервать полёт и направить самолёт на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база, — в Екатеринбург, — сказал собеседник агентства, отметив, что лайнер благополучно приземлился в аэропорту Кольцово.

Сейчас самолёт от полётов отстранён, его осматривают техники.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×