Посол США в Колумбии сравнил самолёты ВКС в Венесуэле с музейными экспонатами

Посол Соединённых Штатов Америки в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолёты (два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 ВКС РФ) с "музейными экспонатами".

— Самолёты подобного возраста не являются провокацией. Они реально из музея, — приводит слова Уитакера радио RCN.

Он отметил, что США отмечают присутствие в Венесуэле "российских бомбардировщиков 80-х годов".

— Очевидно, что мы привезли судно-госпиталь, а Россия прибыла с бомбардировщиками, и это тоже послание, — добавил посол.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность после прилёта в Венесуэлу российских самолётов. Он отметил, что не считает это добрым жестом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что визиты в страну военных самолётов других государств продолжатся. По его словам, прилёт самолётов ВКС РФ соответствует планам сотрудничества двух стран.