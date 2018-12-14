В Хабаровске за час сняли буйных пассажиров с двух авиарейсов

В Хабаровске за час с двух авиарейсов сняли буйных пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

— Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности 54-летний житель Новосибирска и 27-летний житель Хабаровского края, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию с интервалом в один час поступили сообщения о пьяных гражданах, которые дебоширили на борту рейсов Хабаровск — Новосибирск и Хабаровск — Красноярск. Их сняли с рейсов, доставили в дежурную часть и провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они были пьяными.

В отношении этих пассажиров были составлены протоколы об административных правонарушениях.