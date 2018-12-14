В Финляндии закрыли программу по изучению русского языка

В правительстве страны пояснили, что причиной отмены стало "отсутствие интереса со стороны местных жителей".

В Финляндии свернули программу по изучению русского языка вместо шведского в школах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Посольство России в Хельсинки.

Отмечается, что эксперимент отменили из-за "отсутствия интереса со стороны местных жителей", однако на ситуацию повлияло шведское лобби в парламенте.

По мнению финского правозащитника и общественного деятеля Йохана Бекмана, закрытие программы также связано с антироссийской пропагандой в местных СМИ. По его словам, в учебных учреждениях нередко происходят конфликты между русскими и финнами.

Опрошенные россияне подтвердили, что у их детей бывают трудности во время обучения. Они обратили внимание на то, что со стороны местного населения появились неприязнь и страх по отношению к русским.

В Финляндии заявили, что у страны нет территориальных претензий к России.