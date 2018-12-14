В продаже появились карты "Тройка", посвящённые театру Олега Табакова

В московском метро появились в продаже карты "Тройка", посвящённые открытию новой сцены театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Здание театра открылось после капитального ремонта 8 декабря, первый спектакль пройдёт 14 декабря. В столичной подземке решили напомнить гражданам об этом с помощью необычных проездных билетов.

— Коллекция тематических карт "Тройка" напомнит горожанам об открытии Московского театра Олега Табакова после ремонта. Приобрести карты "Тройка" к открытию новой сцены театра можно в кассах на станции метро "Сухаревская". Проездные билеты выпустили тиражом в одну тысячу экземпляров, — рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На лицевой стороне карты изображены стадии рождения бабочки (гусеница — куколка — бабочка), что символизирует суть профессии артиста, когда тот каждый раз перевоплощается, играя новую роль. Под рисунком есть надпись: "Метаморфозы артиста". Также на лицевой стороне изображён логотип Московского театра Олега Табакова.