Еврозима подходит к концу. Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря

В пятницу, 14 декабря, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

Ожидается, что температура воздуха поднимется до –2°С, по области до –1°С. При этом синоптики отмечают рост атмосферного давления до отметки 756 мм рт. ст.

Как прогнозируют синоптики, 14 декабря на погоду в столичном регионе ещё будет оказывать влияние черноморский циклон, который проходит через Среднее Поволжье. Таким образом, температурный фон практически вернётся в климатическую норму.