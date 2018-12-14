Жаловался на боли в груди. 36-летний турист из России умер в Гоа

В местном госпитале сообщили, что россиянин скончался в результате сердечного приступа.

В аэропорту Даболим в штате Гоа скончался 36-летний гражданин России Антон Кузнецов. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что мужчина, который ждал обратного рейса в международной воздушной гавани, был немедленно доставлен в частный госпиталь города Чикалим, где врачи констатировали его смерть. В аэропорту он жаловался на боли в груди.

По предварительным данным, россиянин скончался в результате сердечного приступа. Точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.

На побережье Гоа россиянин прилетел вместе с супругой чартерным рейсом 4 декабря. Пара отдыхала в Канаконе. В полиции зарегистрировали дело о насильственной смерти.

Ранее Лайф рассказывал об аресте россиянина в штате Гоа по подозрению в наркоторговле.