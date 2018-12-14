Кожемяко сообщил, что его аккаунт в "Инстаграме" заблокирован из-за тысячи жалоб

Врио главы Приморья выразил мнение, что атака могла быть попыткой помешать его работе и общению с людьми.

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что его аккаунт в "Инстаграме" оказался заблокирован из-за массовой атаки: автоматически на него поступило более тысячи жалоб.

— Сегодня ночью была совершена атака на мою страницу в "Инстаграме". В результате она сейчас временно заблокирована. Считаю это бессмысленной попыткой помешать нашей работе, моему общению с вами. Аккаунт, конечно, восстановим, страницы в остальных соцсетях работают, а главное — продолжается наше личное общение, этому никто помешать не может, — подчеркнул Кожемяко, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, причиной блокировки стало поступление множества жалоб на содержание аккаунта. Блокировка произошла автоматически.

Кожемяко пояснил также, что собирается разместить в своём профиле фото недавно родившихся у его щенков его мареммо-абруццкой овчарки, чтобы "предложить в том числе в надёжные руки".

По словам главы Приморья, после восстановления работы инстаграм-аккаунта он продолжит общение с подписчиками.

— Понятно, что кому-то это было нужно, особенно в эти горячие дни, — приводит слова Кожемяко пресс-служба администрации региона.

Профиль Кожемяко насчитывает около 25 тысяч подписчиков. Он лично ведёт свою страницу.