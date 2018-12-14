Никаких зажигалок! Врачи рассказали, как отлепить язык от металлических качелей

Медики настоятельно рекомендовали не пытаться оторвать примёрзшего человека силой.

Врач общей практики городской поликлиники № 109 московского депздрава Екатерина Иванова рассказала, как действовать, если на морозе язык примерз к металлическому предмету. Её комментарий приводит агентство "Москва".

— Влага языка при соприкосновении с холодным металлом превращается в лёд и сцепляет человека с предметом, — пояснила Иванова, отметив, что чаще всего в такую ситуацию из-за любопытства попадают дети.

Врач предложила действовать по такому алгоритму: надо успокоить человека, примёрзшего языком, и попросить его дышать, направляя горячий воздух на металл. От тепла лёд растает, и можно будет освободиться. Медик подчеркнула, что при необходимости можно дышать на место сцепления и самому, а также полить язык водой, можно даже холодной.

Специалист предупредила, что категорически нельзя отрывать человека от металла силой. В таком случае будет повреждена слизистая языка, что приводит к появлению долго заживающей болезненной раны.

— Также ни в коем случае нельзя применять зажигалку для того, чтобы отогреть железо — она может напугать, обжечь лицо, — добавила Иванова.

При повреждении языка рану надо обработать раствором хлоргексидина, а чтобы вообще избежать подобных ситуаций, необходимо рассказывать детям, чем может обернуться прикосновение языка к металлу зимой.