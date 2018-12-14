В Москве неизвестные напали на водителя BMW и украли у него 13 млн рублей

После инцидента потерпевший обратился за медицинской помощью с гематомами живота и левой кисти.

В московском районе Люблино неизвестные расстреляли из травматического оружия водителя BMW и отобрали у него сумку с 13 млн рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Как стало известно оперативникам, трое преступников в балаклавах на своей машине перегородили дорогу водителю BMW. Двое из них вышли из машины, один топором разбил стёкла в автомобиле пострадавшего, а второй из травматического оружия трижды выстрелил в мужчину.

— Злоумышленники забрали с заднего сиденья BMW сумку с принадлежащими потерпевшему 13 млн руб. и скрылись на своём Mercedes, который впоследствии бросили на ул. Таганрогской, — говорится в сообщении.

После случившегося потерпевший обратился за медицинской помощью с гематомами живота и левой кисти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на юге Москвы двое неизвестных украли из офиса около девяти миллионов рублей.