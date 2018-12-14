Россия поставила в Америку три ракетных двигателя РД-181

РФ поставила компании Orbital Sciences Corporation в США три ракетных двигателя РД-181. Об этом информирует производитель — научно-производственное объединение "Энергомаш".
Как отмечается в сообщении, 5 декабря компания подписала формуляры на двигатели, а 12 декабря их передали заказчику.
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation. Ещё два двигателя ей передали в июне, отмечает пресс-служба.
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