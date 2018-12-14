ЦБ РФ аннулировал лицензию московского "Рунэтбанка"

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ЦБ РФ аннулировал лицензию московского "Рунэтбанка"

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Организация была участником системы страхования вкладов, по величине активов она занимала 468-е место в РФ.

Центробанк Российской Федерации аннулировал лицензию московского "Рунэтбанка". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Исходя из представленных в Банк России отчётных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

АО "Рунэтбанк" являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 468-е место в банковской системе РФ.

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