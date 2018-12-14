Число заключённых в России снизилось до исторического минимума

Статистика изменилась в лучшую сторону вследствие либерализации уголовно-исполнительной политики государства.

Численность заключённых в России снизилась до исторического минимума, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

Как отмечается, в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержалось 588 тысяч осужденных

— В 2014 году эта цифра составила 563 тысячи, в 2017-м — 523 тысячи, в начале 2018 года в колониях отбывали наказание уже 497 840 осуждённых, — говорится в сообщении.

Во ФСИН рассказали, что количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, снизилось вследствие либерализации уголовно-исполнительной политики государства. С каждым годом эта цифра становится всё меньше и меньше.

Ранее в ФСИН заявили, что в России не хватает колоний для осуждённых экс-правоохранителей.