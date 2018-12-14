Грузовик был планом "Б". Берлинский террорист Амри готовил взрыв в Германии

Злоумышленник с сообщниками осенью 2016 года приобрели большое количество компонентов для изготовления СВУ.

Анис Амри вместе с сообщниками готовил теракт в ФРГ с применением бомбы. Об этом стало известно из письма генпрокурора Германии в адрес комиссии по парламентскому расследованию теракта на рождественском рынке в Берлине в 2016 году. Отрывки из письма приводят немецкие СМИ Der Tagesspiegel и Die Zeit.

Согласно данным прокурора, Анис Амри готовил взрыв вместе с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из РФ. Сообщники осенью 2016 года приобрели большое количество компонентов для изготовления взрывчатки, которые хранили в Берлине в квартире Магомеда-Али.

Планам устроить взрыв помешал случай: уголовная полиция, которая ещё не знала о существовании бомбы, допросила Магомеда-Али, ранее привлёкшего внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники приняли решение разъехаться. Клемента Б. задержали в апреле 2017 года в Марселе, а Магомеда-Али Ц. — в августе 2018 года в Берлине.

Отмечается, что Анис Амри, в итоге устроивший теракт на рождественском базаре в столице Германии, познакомился со своими сообщниками в мечети Фуссилет в районе Моабит в конце 2015 года.

Напомним, в центре Берлина 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу людей, гуляющих на рождественской ярмарке. Погибло 12 человек, 48 были госпитализированы с различными ранениями. Ответственность за теракт взяло ИГИЛ*. Спустя несколько дней подозреваемый в совершении теракта уроженец Туниса Анис Амри был застрелен полицейскими в Милане.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.