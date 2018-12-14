В МИД РФ заявили о деградации ситуации в Черноморском регионе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Черноморском регионе деградировала. На встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества он призвал обратить эту ситуацию вспять.

— К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала. Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания, — сказал министр.

Лавров напомнил, что ОЧЭС занимается в первую очередь экономическими вопросами, а не становится ареной для политических баталий.

В ОЧЭС входит 12 стран: Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.