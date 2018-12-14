Автомобиль протаранил остановку в Алтайском крае, шесть человек ранены

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Автомобиль протаранил остановку в Алтайском крае, шесть человек ранены

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Шесть человек ранены в результате наезда автомобиля на остановку в Алтайском крае. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

— В городе Камень-на-Оби водитель автомобиля "Тойота-Спринтер" в условиях снегопада съехал с дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на шестерых пешеходов и остановку общественного транспорта, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным местных метеостанций, в Алтайском крае температура воздуха опустится сегодня до –5...–10. В отдельных районах идёт снег, в утренние часы местами изморозь, а на дорогах гололедица.

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