Автомобиль протаранил остановку в Алтайском крае, шесть человек ранены

Шесть человек ранены в результате наезда автомобиля на остановку в Алтайском крае. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

— В городе Камень-на-Оби водитель автомобиля "Тойота-Спринтер" в условиях снегопада съехал с дороги вправо по ходу движения с последующим наездом на шестерых пешеходов и остановку общественного транспорта, — приводит агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным местных метеостанций, в Алтайском крае температура воздуха опустится сегодня до –5...–10. В отдельных районах идёт снег, в утренние часы местами изморозь, а на дорогах гололедица.