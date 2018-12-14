Суд арестовал семерых финансистов ИГИЛ в Москве

Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

Черёмушкинский суд Москвы арестовал до 21 января семерых обвиняемых в финансировании террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

По данным пресс-службы, под стражу до 21 января следующего года отправились Рамазанов С.Н., Саидов Л.С., Мусаев И.У., Байсаров С.Л. и Саадаев И.А. До того же дня избран домашний арест в отношении А.Н. Бабан.

Всем им предъявлено обвинение в финансировании терроризма. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

Как уже сообщал Лайф, 11 декабря ФСБ России раскрыла деятельность группировки, которая под видом благотворительности финансировала ИГИЛ и "Джебхат ан-нусру"*. За два года преступники успели перевести сообщникам более 38 миллионов рублей. У них обнаружили и изъяли большое количество банковских карт, экстремистскую литературу, телефонные сим-карты и другое.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.