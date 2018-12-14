На радость совам. Учёные рассказали, как повысить успеваемость школьников

Хронический недосып из-за раннего начала занятий негативно влияет на психическое состояние подростков.

Перенос занятий в школе на более позднее время повышает успеваемость учащихся и влияет на качество их сна. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science Advances.

По словам автора работы Орасио де ла Иглесиа, большинство подростков из-за школы плохо спит на постоянной основе. Школьники часто ложатся позже не из-за смартфонов и гаджетов, а из-за полового созревания, которое сопровождается сменой биологических часов.

Учёные сравнили две группы подростков, учащихся в школах США. 94 десятиклассника в 2016 году начинали учиться в 7:50, а 84 их сверстника приходили на первое занятие в 8:45.

Выяснилось, что школьники обеих групп ложились спать примерно в одно и то же время. Но ученики в 2017 году спали в среднем на 34 минуты дольше, в связи с чем они чувствовали себя более бодро и их успеваемость в среднем была на 5% выше. Опоздания и пропуски занятий у них также сократились.

Специалисты уверены, что, если перенести занятия на ещё более позднее время, это принесёт школьникам ещё больше пользы.