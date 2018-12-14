Патриарх Кирилл обратился в ООН и к папе римскому из-за давления на УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям церквей, папе Франциску, генсеку ООН, Франции и Германии из-за нарушения прав иерархов и верующих канонической УПЦ. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.

— В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, — приводятся слова главы РЦП.

В своём послании патриарх Кирилл призывает защитить духовенство и верующих Украинской православной церкви и отстоять закреплённую международным правом свободу совести и вероисповедания.

Служба безопасности Украины допросила священнослужителей канонической УПЦ в качестве свидетелей по делам о госизмене и "разжигании межрелигиозной вражды".