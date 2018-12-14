В Роспотребнадзоре рассказали, как не попасться на удочку мошенников

Так, чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя предоставлять незнакомцу паспортные и платёжные данные.

Роспотребнадзор разместил на своём сайте рекомендации о безопасном поведении при угрозе мошеннических действий. В ведомстве отметили, что очень часто нечистым на руку людям удаётся обмануть людей преклонного возраста, которые наивны и доверчивы.

— После визитов многие отдают последние сбережения за некачественные товары или услуги, — подчёркивается в сообщении.

Часто продавцы берут на себя роль представителей органов власти, используя поддельные удостоверения и апеллируя некой госпрограммой адресной помощи.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя предоставлять незнакомцу паспортные и платёжные данные. Нужно уточнять информацию об операциях по карте только по указанному на ней номеру или в отделении финансовой организации. Общаясь с человеком, предлагающим товары или услуги, надо внимательно изучать анкеты и прочие документы, которые предлагается подписать или заполнить.

Особо внимательными надо быть при покупках у людей, которые занимаются сетевым маркетингом.

— С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (пилинг, массаж, уход за волосами и так далее) с настойчивыми рекомендациями "местного" врача, презентации косметики. Продавцы таких товаров и услуг, узнав о недостатке средств, убеждают заключать кредитные договоры на большие суммы, — отмечает Роспотребнадзор.