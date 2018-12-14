В Хабаровском крае пожизненно осуждённый напал на сотрудника колонии

Инцидент произошёл в тот момент, когда сотрудник исправительной колонии вошёл в камеру для осмотра.

Мужчина, который был пожизненно осуждён за похищение людей и убийство, напал на сотрудника колонии в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Физическая сила в отношении сотрудника исправительной колонии № 6 была применена в тот момент, когда он вошёл в камеру для осмотра.

— Противоправные действия злоумышленника были оперативно пресечены другими сотрудниками колонии, — говорится в сообщении.

Осуждённому было предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности". Сам мужчина отказался давать показания, свою вину он не признаёт.