В Кремле напомнили о несостоятельности обвинений в адрес россиянки Бутиной

По данным ряда СМИ, арестованной девушке грозит в Штатах до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, что арестованная в США россиянка Мария Бутина признала вину в участии в сговоре с целью нарушения закона США. Однако он напомнил, что в Кремле обвинения в адрес девушки считают необоснованными и несостоятельными.

— Мы ещё раз повторяем, что все обвинения в её адрес считаем абсолютно необоснованными и несостоятельными. Всё остальное — вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии не хотим комментировать, — сказал Песков.

Россиянке Марии Бутиной грозит в США до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 250 тысяч долларов. Отмечается, что следующие слушания по её делу назначены почти через два месяца — на 12 февраля 2019 года. По данным Bloomberg, суд принял заявление россиянки о признании вины по одному из пунктов обвинения — в участии в сговоре с целью нарушения закона США.