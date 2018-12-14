Более 73 тысяч студентов прошли отборочный этап олимпиады "Я – профессионал"

Самым популярным направлением состязаний среди участников стала дисциплина "Лечебное дело и педиатрия".

Более 73 тысяч студентов прошли отборочный онлайн-этап олимпиады "Я — профессионал", что на 46% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", участвующей в проведении конкурса.

— Более 73 тысяч участников олимпиады "Я — профессионал" прошли отборочный онлайн-этап по 54 направлениям состязаний, что на 46% больше результата прошлого года, — говорится в сообщении.

По словам руководителя олимпиады Валерии Касамары, самым популярным направлением состязаний среди участников стала дисциплина "Лечебное дело и педиатрия", которую выбрали восемь тысяч участников. Второе место по популярности заняли "Юриспруденция" и "Экономика". На третьем месте — "Менеджмент" и "Психология".

Как ранее писал Лайф, на олимпиаду "Я — профессионал" зарегистрировалось рекордное число студентов.