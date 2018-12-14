В Москву в выходные нагрянут мороз, солнце и аномально высокое давление

Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 16 декабря и сохранится на следующей неделе.

Мороз, солнце и аномально высокое давление ожидаются в Москве в эти выходные. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, суббота в городе и области будет облачной, но без существенных осадков. В ночь на 15 декабря ожидается минус 4–6 градусов в Москве и до минус 9 в Подмосковье.

— Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, атмосферное давление в субботу повысится до 761 мм ртутного столба, — отмечают синоптики.

Резкое понижение температуры ожидается в ночь на 16 декабря.

— На фоне малооблачной погоды минимальная температура в мегаполисе — минус 17–19 градусов, на востоке области — до минус 20 градусов, а в западных районах области пока не ниже минус 10 градусов, там похолодание наступит позднее, — отметили в "Фобосе".

Тем не менее днём воскресенья теплее не будет, несмотря на солнечную погоду. По городу ожидается до минус 15 градусов и до минус 17 в области. Атмосферное давление повысится ещё больше — до 764 мм ртутного столба.

Такая погода сохранится и на следующей неделе.