"Иного сложно было ожидать". Отец Бутиной оценил её сделку со следствием

Мужчина отметил, что после суда ему так и не удалось поговорить с дочерью и он не знает, когда сможет сделать это в следующий раз.

Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий прокомментировал её сделку со следствием и заявил, что стратегия её защиты была верной. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

— Чего-то иного сложно было ожидать. Примерно это и должно было случиться. Адвокаты Марии руку на пульсе держат и ведут дело по своему усмотрению и в правильном направлении, как нам кажется, — сказал Бутин.

Отец подсудимой отметил, что после суда ему так и не удалось поговорить с дочерью и он не знает, когда сможет сделать это в следующий раз.

Как ранее писал Лайф, Бутиной грозит до пяти лет заключения или штраф в крупном размере после того, как она признала себя виновной в сговоре против США.