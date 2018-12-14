Лукашенко попросил журналистов помочь восстановить мир между славянами

По его мнению, если средства массовой информации могут одним словом разрушить мир и покалечить судьбы людей, то их сотрудников нужно ставить в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал журналистов помочь белорусам в восстановлении мира и согласия между славянами. Такое заявление он сделал на встрече с российскими СМИ.

По словам Лукашенко, белорусы не могут отстраниться от событий, которые "разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы", и сделают всё, чтобы "восстановить мир и согласие между славянами".

— Если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. В этом нам должны помочь в том числе и вы, журналисты. Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что цензуры быть не должно, но при этом журналисту необходимо умение "соблюдать баланс чёрного и белого".