Умер 11 декабря. В "Википедии" "похоронили" Порошенко

В "Википедии" "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекса", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.

Судя по всему, в самой "Википедии" информацию о "смерти" Порошенко уже поправили. В "Яндексе" же пока эти данные исправить не успели, и украинский лидер до сих "мёртв" в виджете.

Добавим, что по крайней мере вчера Порошенко находился в полном здравии и общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.