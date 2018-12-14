Умер 11 декабря. В "Википедии" "похоронили" Порошенко

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Умер 11 декабря. В "Википедии" "похоронили" Порошенко

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Петр Порошенко. Фото: ©РИА Новости

В "Википедии" "похоронили" украинского президента Петра Порошенко. Как указано в виджете в поисковике "Яндекса", лидер Незалежной "умер 11 декабря" в возрасте 53 лет.

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Судя по всему, в самой "Википедии" информацию о "смерти" Порошенко уже поправили. В "Яндексе" же пока эти данные исправить не успели, и украинский лидер до сих "мёртв" в виджете.

Добавим, что по крайней мере вчера Порошенко находился в полном здравии и общался с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

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