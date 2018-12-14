Полиция задержала мошенника, который угрожал Виктору Дробышу

Злоумышленник заявил, что ему якобы поступил заказ на поджог машины продюсера, и пообещал не выполнять его за 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, требовавшего деньги от продюсера Виктора Дробыша за якобы невыполнение им заказа по поджогу машины артиста. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводятся на сайте ведомства.

По её словам, в полицию обратилась помощница музыкального продюсера и заявила, что неизвестный человек дал ей "ложную информацию о готовящемся поджоге машины её работодателя".

— За неисполнение якобы поступившего ему заказа о поджоге он потребовал 50 тысяч рублей, — пояснила Волк, добавив, что по факту инцидента возбуждено дело о мошенничестве.

В итоге по месту жительства в Самаре был задержан мужчина 1982 года рождения. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас мошенник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.