Избранник Бузовой закрутил роман со звездой "Холостяка"

Денис Лебедев признался, что у них сейчас конфетно-букетный период, молодые люди только узнают друг друга.

Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев признался, что он уже некоторое время находится в отношениях. Как сообщается, его избранницей стала участница "Холостяка" Алла Лагутина.

— Это первое знакомство в моей жизни через соцсети. Честно, я не искал её. Так просто получилось. Познакомились. Начали друг друга узнавать и узнаём сейчас. У нас на самом деле конфетно-букетный период, такой приятный. Без глубоких погружений, — приводит "Стархит" слова Лебедева.

Ранее Лебедев уже признался, что у него есть девушка. Однако он не спешил раскрывать, кто она такая.

Напомним, после завершения шоу отношения Бузовой и Лебедева обсуждали несколько месяцев. Пара не раз оказывалась в центре скандальных историй. В какой-то момент певица заявила, что избранник употреблял запрещённые вещества. Кроме того, Бузова говорила об изменах избранника. Он же заявлял в прессе, что у него "настоящие чувства" к певице и что они взаимны.